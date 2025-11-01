Подогрев сидений в машине оказался противопоказан мужчинам

Терапевт Кондрахин: Подогрев сидений в машинах противопоказан мужчинам

Мужчинам противопоказан подогрев сидений в машине, предупредил кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Об их опасности специалист рассказал в беседе с РИА Новости.

Врач объяснил, что, когда мужчина сидит на сидении с подогревом, его тестикулы слишком нагреваются, что оказывает негативное влияние на качество спермы и сперматогенез.

Кондрахин добавил, что подогрев сидений также может быть опасен и при некоторых заболеваниях. Так, при геморрое он может вызвать обострение, потому что тепло усиливает кровообращение в геморроидальных узлах. При заболеваниях почек, мочевого пузыря или простатите тепло может также спровоцировать обострение, предупредил врач.

При этом доктор подчеркнул, что полностью отказываться от подогрева сидений не нужно, нужно лишь использовать его правильно. По словам Кондрахина, если человек замерз, нужно включить эту опцию, согреться, а затем выключить ее.

Ранее Кондрахин предостерег некоторых россиян от холодного душа. По его словам, подобную процедуру могут тяжело переносить гипертоники.