Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:13, 1 ноября 2025Путешествия

Подсчитаны многомиллионные потери Финляндии из-за отсутствия российских туристов

Приграничный район Финляндии теряет 93,6 миллиона рублей ежедневно без россиян
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: V.ivash / Freepik

Лишившиеся российских туристов приграничные районы Финляндии терпят многомиллионные убытки. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Выяснилось, что из-за отсутствия россиян регион Южной Карелии, граничащий с Санкт-Петербургом, ежедневно теряет миллион евро (93,6 миллиона рублей). Так, с серьезной нехваткой финансов столкнулся популярный у россиян город Иматра. Потери в доходах испытывают местные спа-курорты и предприятия, а историческая гостиница вынуждена обращаться за поддержкой к властям муниципалитета.

Материалы по теме:
«Не лезьте туда, где не ждут» У россиян изымают вещи в Европе, но они продолжают туда ехать. Что еще поджидает туристов?
«Не лезьте туда, где не ждут»У россиян изымают вещи в Европе, но они продолжают туда ехать. Что еще поджидает туристов?
4 декабря 2023
«Родители плачут и боятся, что больше нас не увидят» Финляндия закрывает границу с Россией. Как это разъединяет семьи?
«Родители плачут и боятся, что больше нас не увидят»Финляндия закрывает границу с Россией. Как это разъединяет семьи?
21 ноября 2023

На территории города закрылось большинство магазинов. «Российские покупатели спрашивали, почему мы не можем работать круглосуточно. Они скупали одежду стопками — в основном последние новинки моды, но даже зимние пальто были распроданы уже к августу», — рассказала изданию планирующая закрыть свой бизнес к концу 2025 года предпринимательница Сари Тукиайнен.

Кроме того, после закрытия границы двух стран убытки понесли такие региональные предприятия, как сталелитейный завод, что привело к сокращению штата сотрудников, а также три лесопромышленные компании, которые закупали древесину у России. Снижение доходов местной казны привело и к сокращению финансирования здравоохранения, а уровень безработицы в городе с населением в 25 тысяч человек на данный момент составляет 15 процентов, средний показатель безработицы по Финляндии — 9,1 процента.

Ранее в Финляндии допустили открытие границ с Россией в ближайшем будущем. Премьер-министр страны Петтери Орпо подчеркнул, что для осуществления этой цели необходимы гарантии от российской стороны о запрете на въезд в государство нелегальных мигрантов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    В Минобороны указали на опасность создания Западом новых блоков на смену АСЕАН

    Наследники Джексона тайно выплатили миллионы его предполагаемым жертвам

    Жена Романа Попова заявила о принятии актером смерти

    Бурунов выразил соболезнования на прощании с Романом Поповым

    Валя Карнавал раскрыла причину смены имиджа

    Экстремисты из ячейки «Центр-Камаз» попали в руки российских полицейских

    На вооружении ВСУ впервые заметили «картонные» итальянские танки

    В Москве предложили выкупить сталинки

    Житель Подмосковья разбил тарелку «на счастье», вошел во вкус и был задержан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости