Подсчитаны многомиллионные потери Финляндии из-за отсутствия российских туристов

Приграничный район Финляндии теряет 93,6 миллиона рублей ежедневно без россиян

Лишившиеся российских туристов приграничные районы Финляндии терпят многомиллионные убытки. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Выяснилось, что из-за отсутствия россиян регион Южной Карелии, граничащий с Санкт-Петербургом, ежедневно теряет миллион евро (93,6 миллиона рублей). Так, с серьезной нехваткой финансов столкнулся популярный у россиян город Иматра. Потери в доходах испытывают местные спа-курорты и предприятия, а историческая гостиница вынуждена обращаться за поддержкой к властям муниципалитета.

На территории города закрылось большинство магазинов. «Российские покупатели спрашивали, почему мы не можем работать круглосуточно. Они скупали одежду стопками — в основном последние новинки моды, но даже зимние пальто были распроданы уже к августу», — рассказала изданию планирующая закрыть свой бизнес к концу 2025 года предпринимательница Сари Тукиайнен.

Кроме того, после закрытия границы двух стран убытки понесли такие региональные предприятия, как сталелитейный завод, что привело к сокращению штата сотрудников, а также три лесопромышленные компании, которые закупали древесину у России. Снижение доходов местной казны привело и к сокращению финансирования здравоохранения, а уровень безработицы в городе с населением в 25 тысяч человек на данный момент составляет 15 процентов, средний показатель безработицы по Финляндии — 9,1 процента.

Ранее в Финляндии допустили открытие границ с Россией в ближайшем будущем. Премьер-министр страны Петтери Орпо подчеркнул, что для осуществления этой цели необходимы гарантии от российской стороны о запрете на въезд в государство нелегальных мигрантов.