112: Усольцев имел штрафы за нарушение налогового законодательства

Появились новые детали в деле исчезновения семьи Усольцевых в тайге в Красноярском крае. В частности, стало известно, что глава семейства Сергей имел штрафы за нарушение налогового законодательства, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Усольцев неоднократно привлекался к административной ответственности по делам о нарушении финансового и налогового законодательства. Большинство назначенных штрафов касались деятельности его фирмы ООО «Международный Центр Развития-Железногорск».

До этого стало известно, что Усольцев владел фирмой по производству краски, и 14 октября якобы должен был отчитаться по расходованию государственных грантов, но внезапно пропал. По неподтвержденным сведениям, на счетах бизнесмена и его компании при этом остались крупные суммы денег.

Супруги с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае 28 сентября и исчезли. Их следов не нашли до сих пор. Ранее следствие назвало основную версию исчезновения Усольцевых — несчастный случай.