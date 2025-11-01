Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:26, 1 ноября 2025Путешествия

Появились подробности о пропавшей в стране Азии россиянке с психическим расстройством

Пропавшую в Таиланде россиянку Марию не могут найти больше двух недель
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Появились подробности о пропавшей в Таиланде россиянке Марии с психическим расстройством — ее не могут найти больше двух недель. Информацию об ее исчезновении публикует Telegram-канал Mash.

Источник выяснил, что россиянка приехала в страну Азии по студенческой визе и училась в языковой школе. По словам директора языкового центра Алексея, Мария была старательной ученицей, именно поэтому преподаватели сразу забили тревогу. Однако после попыток посодействовать поискам, им стали приходить угрозы, поделился он.

Также стало известно, что проживала 30-летняя россиянка на Пхукете в кондоминиуме City Phuket. Ее арендодатель рассказал, что девушка съехала с квартиры резко, оставив все вещи, разрезанные карты и неоплаченные счета. После этого Мария сняла номер в гостинице Homa на Пхукете.

Материалы по теме:
«Жить нужно прямо сейчас» Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
«Жить нужно прямо сейчас»Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
2 марта 2025
Россияне стали частыми посетителями Таиланда. Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
Россияне стали частыми посетителями Таиланда.Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
13 мая 2025

Также, по данным Telegram-канала, родные и близкие россиянки не сообщили ее рост —180 сантиметров — местной полиции, что могло бы существенно облегчить поиски. Предполагается, что девушка могла отправиться в путешествие с котом. По другой версии, она могла попасть в рабство в скам-центр в Мьянме, который на днях уничтожили военные. Если Марию найдут живой, ей может грозить тюрьма или депортация из Таиланда, так как ее студенческую визу аннулируют из-за непосещения.

О пропаже россиянки стало известно 21 октября. По словам близких, у нее началась маниакальная фаза заболевания. В последний раз Мария выходила на связь 17 октября. Тогда в голосовом сообщении она заявила, что родители якобы хотят лишить ее жизни, поэтому она должна срочно уехать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабная операция против мигрантов прошла в России. Несколько тысяч иностранцев выдворят из одного региона

    Откровенный образ 51-летней российской телеведущей раскритиковали в сети

    Британский каноист выложил секс-видео и поплатился за это

    Виновника резонансного ДТП вновь отказались брать под стражу в российском городе

    В Москве завершили расследование дела Митрошиной

    В Windows сломался «Диспетчер задач»

    Диетолог назвала вызывающие отеки продукты

    Иностранный лидер прибудет в США с визитом

    Появились подробности о пропавшей в стране Азии россиянке с психическим расстройством

    Удар ВКС России по позициям ВСУ у Красноармейска попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости