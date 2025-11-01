Появились подробности о пропавшей в стране Азии россиянке с психическим расстройством

Пропавшую в Таиланде россиянку Марию не могут найти больше двух недель

Появились подробности о пропавшей в Таиланде россиянке Марии с психическим расстройством — ее не могут найти больше двух недель. Информацию об ее исчезновении публикует Telegram-канал Mash.

Источник выяснил, что россиянка приехала в страну Азии по студенческой визе и училась в языковой школе. По словам директора языкового центра Алексея, Мария была старательной ученицей, именно поэтому преподаватели сразу забили тревогу. Однако после попыток посодействовать поискам, им стали приходить угрозы, поделился он.

Также стало известно, что проживала 30-летняя россиянка на Пхукете в кондоминиуме City Phuket. Ее арендодатель рассказал, что девушка съехала с квартиры резко, оставив все вещи, разрезанные карты и неоплаченные счета. После этого Мария сняла номер в гостинице Homa на Пхукете.

Также, по данным Telegram-канала, родные и близкие россиянки не сообщили ее рост —180 сантиметров — местной полиции, что могло бы существенно облегчить поиски. Предполагается, что девушка могла отправиться в путешествие с котом. По другой версии, она могла попасть в рабство в скам-центр в Мьянме, который на днях уничтожили военные. Если Марию найдут живой, ей может грозить тюрьма или депортация из Таиланда, так как ее студенческую визу аннулируют из-за непосещения.

О пропаже россиянки стало известно 21 октября. По словам близких, у нее началась маниакальная фаза заболевания. В последний раз Мария выходила на связь 17 октября. Тогда в голосовом сообщении она заявила, что родители якобы хотят лишить ее жизни, поэтому она должна срочно уехать.