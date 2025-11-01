Появились подробности об отравившихся в Дагестане детях

Состояние отравившихся в Дагестане детей оценили как удовлетворительное

Состояние десятерых детей, которые отравились в Дагестане, оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Казбековского района.

Отмечается, что шестерых госпитализировали, а еще четверо находятся на амбулаторном лечении.

«Все заболевшие — жители селения Дылым. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное, все они получают симптоматическое и антивирусное лечение», — говорится в сообщении.

На данный момент медики проводят подворовые обходы, чтобы выявить возможных заболевших. У десятерых пациентов уже взяли анализы.

О происшествии в российском регионе стало известно ранее 1 ноября. У всех пострадавших выявили признаки острой кишечной инфекции.