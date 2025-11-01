Россия
В российском регионе 10 детей госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Казбековском районе Дагестана 10 детей госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

По сведениям российского агентства, состояние юных пациентов не вызывает опасений.

Медики начали оказывать несовершеннолетним всю необходимую помощь.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге студентов колледжа «Звездный» отправили на дистанционное обучение из-за отравления. В петербургском комитете образования заверили, что в колледже была закрыта столовая, а также проведена дезинфекция всех помещений.

Еще раньше в Екатеринбурге 12 учащихся лицея №159 пострадали от отравления неизвестным веществом.

