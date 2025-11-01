Бывший СССР
Появилось видео пожара после удара России по газодобывающему объекту в Полтавской области

На видео попал удар ВС России по газодобывающему объекту в Полтавской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по газодобывающему объекту в Полтавской области. Видео публикует военблогер Борис Рожин в Telegram-канале.

На кадрах можно заметит масштабный пожар. В Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что к ликвидации пожара были привлечены 22 единицы техники и 93 спасателя.

Возгорание было ликвидировано в 6 часов утра (мск). Как сообщают в ведомстве, сообщений о пострадавших нет.

Ранее в Минобороны России раскрыли число нанесенных Россией за неделю массированных и групповых ударов по Украине. С 25 по 31 октября ВС России нанесли массированный и пять групповых ударов по украинским объектам. Пострадали предприятия военной промышленности, а также объекты энергетики, которые обеспечивают их работу.

