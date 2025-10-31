Раскрыто число нанесенных Россией за неделю массированных и групповых ударов по Украине

Минобороны: По Украине нанесены массированный и пять групповых ударов за неделю

Вооруженные силы (ВС) России за неделю с 25 по 31 октября нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По его данным, удары послужили ответом на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам на территории России. Они наносились высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.

Под удар, согласно информации министерства, попали предприятия военной промышленности Украины, а также объекты энергетики, которые обеспечивают их работу. Кроме того, российским военным удалось поразить транспортную инфраструктуру, подвижные железнодорожные составы, которые использовались для перевозок вооружения и техники ВСУ, военные аэродромы, арсеналы и цеха сборки крылатых ракет «Фламинго» и ударных дронов.

Кроме того, ударами удалось поразить места хранения безэкипажных катеров, пункты дислокации украинских военных и иностранных наемников. Все цели были достигнуты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции (СВО) складывается благоприятно для России. Российские войска идут вперед на всех участках боестолкновений, сообщил Путин и отметил, что Россия в зоне СВО на данный момент обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу.