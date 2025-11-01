Бывший СССР
Приказ Путина о приостановке боев в Красноармейске назвали двойной ловушкой для ВСУ

Шлепченко назвал приказ Путина о боях в Красноармейске ловушкой для ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Приказ президента России Владимира Путина о приостановке боев в Красноармейске (украинское название — Покровск) является двойной ловушкой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный обозреватель Влад Шлепченко, передает «Царьград».

Первой ловушкой он назвал информационную. По словам Шлепченко, на Западе привыкли верить в отчеты украинских властей о стабильной обороне и контрнаступлениях. «Отправка в котлы западных журналистов станет ударом молотка по стеклу украинского военного пиара», — пояснил эксперт.

Во-вторых, как считает собеседник телеканала, президент Украины Владимир Зеленский откажется от предложения Путина, что повлияет на моральное состояние бойцов ВСУ. По его мнению, украинские военные зададутся вопросом: почему за участников боев на «Азовстали» боролись, а тех, «кто оказался в купянских и покровских подвалах», бросили?

В конце октября Путин отдал приказ Минобороны России обеспечить коридор для иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Вооруженные силы РФ готовы временно прекратить боевые действия в этих зонах на 5-6 часов.

