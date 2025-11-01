Мир
07:01, 1 ноября 2025Мир

Профессор заявил о попытке США улучшить отношения с Россией

Профессор Дизен: США отдали Европе ответственность за конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что США хотят отдалиться от Европы, переложив на нее ответственность за конфликт на Украине. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

По мнению эксперта, пока конфликт на Украине продолжается, Москве и Вашингтону будет сложно улучшить двусторонние отношения. Он подчеркнул, что обе стороны заинтересованы в нормализации диалога.

Дизен добавил, что отдаление США от Европы является причиной, по которой в Европе опасаются мирного завершения украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что страны Европы и Украина разрабатывают план из 12 пунктов по урегулированию конфликта. Одним из них является постепенное снятие санкций с России. При этом размораживание российских активов предполагается только в случае участия Москвы в восстановлении украинской экономики.

    Все новости