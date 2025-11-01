Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:45, 1 ноября 2025Из жизни

Пьяный мужчина проходил с пулей в ноге несколько часов и не заметил ранения

Во Франции мужчина получил пулю и проходил с ней несколько часов, не заметив ее
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Во французском городе Жюи-ле-Мутье мужчина получил огнестрельное ранение и не заметил этого. Об этом сообщает Le Parisien.

30-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения несколько часов проходил с пулей в ноге, прежде чем ощутил боль и обратился за помощью в ближайшую медицинскую лабораторию. Медработники обнаружили входящее пулевое отверстие на икре и вызвали экстренные службы.

Пострадавший рассказал полиции, что говорил с другом, когда внезапно почувствовал острую боль, но оба пьяных собеседника не сразу поняли, что причиной был чей-то выстрел, и не смогли внятно объяснить обстоятельства происшествия.

Медики подтвердили наличие дроби в ране и доставили пациента в больницу Понтуаз. Жизни мужчины ничего не угрожает. Полиция начала расследование, рассматривая все возможные версии произошедшего, включая случайный выстрел. При этом в городе уже был подобный случай в феврале 2020 года, когда 20-летний мужчина был ранен при странных обстоятельствах.

Материалы по теме:
«Вы никогда его не найдете» Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
«Вы никогда его не найдете»Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
24 апреля 2019
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020

Ранее сообщалось, что в США шальная пуля влетела в окно дома и попала в 14-летнего мальчика, который играл в приставку в спальне. Прибывшие на место полицейские оказали Моргану первую помощь, однако спасти его не смогли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    Россия стала крупнейшим экспортером одного продукта питания

    В Минобороны указали на опасность создания Западом новых блоков на смену АСЕАН

    Наследники Джексона тайно выплатили миллионы его предполагаемым жертвам

    Жена Романа Попова заявила о принятии актером смерти

    Бурунов выразил соболезнования на прощании с Романом Поповым

    Валя Карнавал раскрыла причину смены имиджа

    Экстремисты из ячейки «Центр-Камаз» попали в руки российских полицейских

    На вооружении ВСУ впервые заметили «картонные» итальянские танки

    В Москве предложили выкупить сталинки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости