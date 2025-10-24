Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:10, 24 октября 2025Из жизни

Шальная пуля попала в игравшего дома в приставку мальчика

People: В США шальная пуля разбила окно спальни и убила 14-летнего мальчика
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В США шальная пуля влетела в окно дома и попала в 14-летнего мальчика, который играл в приставку в спальне. Об этом пишет People.

Инцидент произошел 8 октября в Сент-Луисе. Школьник Д'Увон Морган был дома, когда на улице произошла перестрелка. Две пули разбили окно в его комнате, и одна из них попала в него самого. Прибывшие на место полицейские оказали Моргану первую помощь, однако спасти его не смогли.

Следователи пока не установили круг лиц, участвовавших в перестрелке. Мать мальчика была дома, когда прозвучали выстрелы. Она рассказала, что на улице несколько подростков стреляли друг в друга, после чего убежали. Их поиски продолжаются. «Наша семья уже никогда не будет прежней. Мы хотим добиться справедливости. Он не заслужил такой смерти. Это какая-то бессмыслица. Ни один ребенок не заслужил такого», — сказала тетя Моргана.

Материалы по теме:
«Вы никогда его не найдете» Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
«Вы никогда его не найдете»Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
24 апреля 2019
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020

Ранее сообщалось, что в США судят жителя штата Иллинойс, который пытался подстрелить залетевшего в дом канюка и случайно погубил 14-летнюю дочь. Мужчина выстрелил в птицу в комнате, пуля пробила стекло и попала в девочку, которая стояла во дворе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампу представили три варианта новых антироссийских санкций. Из чего он выбирал и чем удивил свою администрацию?

    Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

    В Москве на рабочем месте обнаружили остеопата без сознания

    Сержант полиции оказался в колонии из-за скандального велосипедиста

    Личная помощница миллиардерши украла у нее деньги и потратила на мужской эскорт

    Российский инженер ответит за смертельный удар током школьницы

    Обнаружен простой способ снизить риск деменции

    На Западе оценили последствия передачи Донбасса России для Украины

    Аргентинский футболист «Спартака» рассказал о самом сложном испытании в России

    Стала известна деталь июльского разговора Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости