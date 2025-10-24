Шальная пуля попала в игравшего дома в приставку мальчика

People: В США шальная пуля разбила окно спальни и убила 14-летнего мальчика

В США шальная пуля влетела в окно дома и попала в 14-летнего мальчика, который играл в приставку в спальне. Об этом пишет People.

Инцидент произошел 8 октября в Сент-Луисе. Школьник Д'Увон Морган был дома, когда на улице произошла перестрелка. Две пули разбили окно в его комнате, и одна из них попала в него самого. Прибывшие на место полицейские оказали Моргану первую помощь, однако спасти его не смогли.

Следователи пока не установили круг лиц, участвовавших в перестрелке. Мать мальчика была дома, когда прозвучали выстрелы. Она рассказала, что на улице несколько подростков стреляли друг в друга, после чего убежали. Их поиски продолжаются. «Наша семья уже никогда не будет прежней. Мы хотим добиться справедливости. Он не заслужил такой смерти. Это какая-то бессмыслица. Ни один ребенок не заслужил такого», — сказала тетя Моргана.

