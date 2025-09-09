Мужчина выстрелил в птицу и погубил дочь

Житель США выстрелил в залетевшего в комнату канюка и случайно убил дочь

В США судят жителя штата Иллинойс, который пытался подстрелить залетевшего в дом канюка и случайно погубил 14-летнюю дочь. Об этом сообщает New York Post.

Трагическое происшествие случилось 21 июля в городе Прери-дю-Роше. В комнату залетела крупная птица. 34-летний Дэвид Шультайс решил подстрелить ее из пистолета. Он прицелился в канюка, затем спрятал голову за дверной косяк, так как боялся рикошета, и выстрелил.

Пуля пробила оконное стекло и попала в 14-летнюю дочь Шультайса Эмму, которая стояла на улице. Девочку успели довезти до больницы, однако спасти не смогли. 2 сентября мужчину обвинили в неосторожном обращении с оружием, повлекшем смерть человека.

Обвинения были также предъявлены 58-летней Карен Шварц. По версии следствия, женщина спрятала пистолет, из которого был произведен выстрел, и пыталась заставить свидетелей отказаться от дачи показаний на ранних этапах следствия. Кем она приходится обвиняемому и его дочери, не уточняется.

Шультайс добровольно сдался властям и дожидается суда в тюрьме. Шварц, как считают следователи, в ближайшее время напишет явку с повинной.

Ранее сообщалось, что Турции 23-летний жених не пережил день собственной свадьбы из-за ранений, полученных во время праздничной стрельбы. Молодой человек стал жертвой шальной пули.

