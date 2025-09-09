Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:05, 9 сентября 2025Из жизни

Мужчина выстрелил в птицу и погубил дочь

Житель США выстрелил в залетевшего в комнату канюка и случайно убил дочь
Никита Савин
Никита Савин

Фото: VERONICA CARDENAS / Reuters

В США судят жителя штата Иллинойс, который пытался подстрелить залетевшего в дом канюка и случайно погубил 14-летнюю дочь. Об этом сообщает New York Post.

Трагическое происшествие случилось 21 июля в городе Прери-дю-Роше. В комнату залетела крупная птица. 34-летний Дэвид Шультайс решил подстрелить ее из пистолета. Он прицелился в канюка, затем спрятал голову за дверной косяк, так как боялся рикошета, и выстрелил.

Пуля пробила оконное стекло и попала в 14-летнюю дочь Шультайса Эмму, которая стояла на улице. Девочку успели довезти до больницы, однако спасти не смогли. 2 сентября мужчину обвинили в неосторожном обращении с оружием, повлекшем смерть человека.

Материалы по теме:
«Вы никогда его не найдете» Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
«Вы никогда его не найдете»Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
24 апреля 2019
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020

Обвинения были также предъявлены 58-летней Карен Шварц. По версии следствия, женщина спрятала пистолет, из которого был произведен выстрел, и пыталась заставить свидетелей отказаться от дачи показаний на ранних этапах следствия. Кем она приходится обвиняемому и его дочери, не уточняется.

Шультайс добровольно сдался властям и дожидается суда в тюрьме. Шварц, как считают следователи, в ближайшее время напишет явку с повинной.

Ранее сообщалось, что Турции 23-летний жених не пережил день собственной свадьбы из-за ранений, полученных во время праздничной стрельбы. Молодой человек стал жертвой шальной пули.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Настоящая атака иноагентов». В МИД России оценили реакцию на слова Лаврова о многополярном мире

    В России назвали приоритетный вариант завершения украинского конфликта

    Рассекречен смартфон Xiaomi с двумя экранами

    Школьники сбежались посмотреть на огромный пенис будущего порноактера

    Стало известно о вербовке ВСУ женщин-наемниц

    Аналитики раскрыли долю получающих премию россиян

    Россияне назвали любимые заимствованные слова

    В Британии отреагировали на «самое пессимистичное» заявление Зеленского

    Песков сообщил о планах Путина на день рождения

    Мужчина выстрелил в птицу и погубил дочь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости