Силовые структуры
16:56, 1 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыт главарь юных зацеперов в Москве

СК обвинил машиниста электропоезда в вовлечении несовершеннолетних в зацепинг
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

Следственный комитет (СК) обвинил машиниста электропоезда в вовлечении несовершеннолетних в зацепинг. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Ему предъявлено обвинение по статье 151.2 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни двух или более несовершеннолетних, совершенное публично в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"») УК РФ.

По данным следствия, в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники отдела криминалистики Западного межрегионального следственного управления на транспорте выявили 27-летнего машиниста, систематически вовлекавшего несовершеннолетних в занятие зацепингом. В одном из мессенджеров он создал закрытый канал, в котором размещал видео с предложениями заниматься опасным увлечением. Он также координировал встречи групп несовершеннолетних на территории железнодорожных платформ.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что россиянин поплатился за вовлечение несовершеннолетних в зацепинг.

