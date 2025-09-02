Силовые структуры
Россиянин поплатился за вовлечение несовершеннолетних в зацепинг

В Москве осудили мужчину, вовлекавшего несовершеннолетних в зацепинг
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве осудили мужчину, вовлекавшего несовершеннолетних в зацепинг. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Подсудимый признан виновным по статье 151.2 («Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни») УК РФ.

Как установил суд, 19-летний молодой человек, осознавая, что объекты железнодорожного транспорта являются местами повышенной опасности, а проезд на крыше подвижного состава является административным правонарушением и представляет опасность для жизни, в период с декабря 2024 года по январь 2025-го вовлекал несовершеннолетних в занятие зацепингом. Подростки самостоятельно или вместе с мужчиной совершали проезды на крышах поездов в Москве.

Суд приговорил его к десяти месяцам исправительных работ с удержанием десяти процентов заработка в доход государства.

Ранее сообщалось, что российский студент обучал подростков-зацеперов и спровоцировал трагедию.

