Раскрыта личность любовницы Запашного

Super: Мать внебрачного ребенка Запашного работала у него воздушной гимнасткой

Любовницей и матерью внебрачного ребенка народного артиста Российской Федерации, художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного является воздушная гимнастка Диана, работавшая в цирке братьев Запашных. Ее фото опубликовало издание Super.ru.

Внебрачному ребенку дрессировщика сейчас 9 лет, ему дали имя Аскольд. Отмечается, что ребенок родился, когда Запашный и его жена Элен были в браке уже почти 10 лет. «Сейчас предполагаемой любовнице дрессировщика 41 год, а под куполом она выступает уже больше 20 лет», — говорится в материале.

По словам бывшей супруги артиста, Диана была подругой их семьи. «О ней [как о любовнице] я не знала, так как она была подруга хорошая нашей семьи. Но, как известно, жены всегда узнают все последними. Я продолжаю дальше жить и заниматься своими женскими обязанностями», — сказала она.

Ранее Аскольд Запашный впервые раскрыл правду об изменах жене и внебрачном ребенке от любовницы.