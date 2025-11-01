Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
22:20, 1 ноября 2025Из жизни

Раскрыта личность таинственного «детектива» с фото у Лувра

Spiegel: Таинственный детектив с фото у Лувра оказался 15-летним школьником
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

«Детектив», который появился на снимке после ограбления Лувра, оказался 15-летним подростком из Франции. Его личность раскрыла немецкая газета Spiegel.

«Педро Элиас Гарзон Дельво не детектив и не имеет никакого отношения к этому делу. Ему 15 лет, и он все еще ходит в школу», — отмечается в публикации.

В день ограбления музея юноша вместе с матерью хотели посетить Лувр, пишет Spiegel.

19 октября сообщалось, что неизвестные вломились в Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона. Преступники потратили на ограбление музея всего семь минут. Стоимость похищенных украшений оценивается в 88 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Памятник идиотизму». Что говорят в России и на Украине о провальной высадке украинского спецназа в Красноармейске

    Олимпийская чемпионка призвала к показу Олимпиады-2026

    Журналист уличил западные СМИ во лжи о России

    Скоростной поезд протаранил фуру и попал на видео

    Стало известно о бегстве бойцов ВСУ из Мирнограда

    Над военной базой в Бельгии заметили дроны

    Бьянка Цензори показала фото в трусах

    Раскрыта личность таинственного «детектива» с фото у Лувра

    Военкор рассказал о нежелании «Азова» деблокировать группировку ВСУ в Красноармейске

    В поставках Tomahawk усмотрели обман Трампа и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости