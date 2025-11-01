Раскрыта личность таинственного «детектива» с фото у Лувра

Spiegel: Таинственный детектив с фото у Лувра оказался 15-летним школьником

«Детектив», который появился на снимке после ограбления Лувра, оказался 15-летним подростком из Франции. Его личность раскрыла немецкая газета Spiegel.

«Педро Элиас Гарзон Дельво не детектив и не имеет никакого отношения к этому делу. Ему 15 лет, и он все еще ходит в школу», — отмечается в публикации.

В день ограбления музея юноша вместе с матерью хотели посетить Лувр, пишет Spiegel.

19 октября сообщалось, что неизвестные вломились в Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона. Преступники потратили на ограбление музея всего семь минут. Стоимость похищенных украшений оценивается в 88 миллионов евро.