Россиянам назвали признаки безопасных для здоровья районов

Эколог Костарев: Лучше всего жить в удаленных от автомобильных дорог районах

Лучше всего жить в удаленных от автомобильных дорог чистых районах. Признаки безопасных для здоровья локаций в городе назвал россиянам эколог Сергей Костарев, пишет «ФедералПресс».

Эксперт также посоветовал пересмотреть повседневные маршруты — выбирать дороги вдали от оживленных магистралей. Желательно, чтобы путь проходил через парки и скверы, уточнил Костарев. Также специалист призвал чаще бывать за городом.

В периоды неблагоприятных метеоусловий эколог порекомендовал держать окна закрытыми и включать устройства, очищающие воздух в доме. При выходе на улицу стоит защищать органы дыхания при помощи респиратора или маски.

