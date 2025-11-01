Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:34, 1 ноября 2025Экономика

Россиянам назвали признаки безопасных для здоровья районов

Эколог Костарев: Лучше всего жить в удаленных от автомобильных дорог районах
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Лучше всего жить в удаленных от автомобильных дорог чистых районах. Признаки безопасных для здоровья локаций в городе назвал россиянам эколог Сергей Костарев, пишет «ФедералПресс».

Эксперт также посоветовал пересмотреть повседневные маршруты — выбирать дороги вдали от оживленных магистралей. Желательно, чтобы путь проходил через парки и скверы, уточнил Костарев. Также специалист призвал чаще бывать за городом.

В периоды неблагоприятных метеоусловий эколог порекомендовал держать окна закрытыми и включать устройства, очищающие воздух в доме. При выходе на улицу стоит защищать органы дыхания при помощи респиратора или маски.

Ранее жители Новосибирска пожаловались на жуткую вонь от заводов и бездействие администрации города в решении проблемы. На кадрах видно, как над жилыми районами повисли облака зловонного дыма. Жители Новосибирска неоднократно обращались с жалобами к властям, но так и не увидели от них реальных действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Памятник идиотизму». Что говорят в России и на Украине о провальной высадке украинского спецназа в Красноармейске

    Олимпийская чемпионка призвала к показу Олимпиады-2026

    Журналист уличил западные СМИ во лжи о России

    Скоростной поезд протаранил фуру и попал на видео

    Стало известно о бегстве бойцов ВСУ из Мирнограда

    Над военной базой в Бельгии заметили дроны

    Бьянка Цензори показала фото в трусах

    Раскрыта личность таинственного «детектива» с фото у Лувра

    Военкор рассказал о нежелании «Азова» деблокировать группировку ВСУ в Красноармейске

    В поставках Tomahawk усмотрели обман Трампа и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости