Экономика
13:53, 31 октября 2025Экономика

Жуткая вонь накрыла российский мегаполис

Mash: В Новосибирске пожаловались на смрад от предприятий и бездействие властей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Жители Новосибирска пожаловались на смрад от предприятий и бездействие властей в решении проблемы. О накрывшей российский мегаполис жуткой вони сообщает Telegaram-канал Mash Siberia.

По словам россиян, неприятный запах стоит в Чистой Слободе в Ленинском районе. Его источник — предприятия на Толмачевской улице.

На кадрах видно, как над жилыми районами повисли облака зловонного дыма. Жители Новосибирска неоднократно обращались с жалобами к властям, но они так и не решили проблему, ограничившись отписками.

Ранее на тошнотворный запах жженого пластика и смог пожаловались жители нескольких районов Волгограда. По словам россиян, токсичный смрад просачивался в дома и квартиры даже сквозь закрытые окна. Специалисты предположили, что зловоние пришло в этот регион из соседней Астраханской области.

