Жуткая вонь накрыла российский мегаполис

В Новосибирске пожаловались на смрад от предприятий и бездействие властей

Жители Новосибирска пожаловались на смрад от предприятий и бездействие властей в решении проблемы. О накрывшей российский мегаполис жуткой вони сообщает Telegaram-канал Mash Siberia.

По словам россиян, неприятный запах стоит в Чистой Слободе в Ленинском районе. Его источник — предприятия на Толмачевской улице.

На кадрах видно, как над жилыми районами повисли облака зловонного дыма. Жители Новосибирска неоднократно обращались с жалобами к властям, но они так и не решили проблему, ограничившись отписками.

