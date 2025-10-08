Жители российского города пожаловались на тошнотворный запах

Жители Волгограда пожаловались на запах жженого пластика и смог

Жители ряда районов Волгограда пожаловались на жуткий запах в воздухе, мешающий дышать. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Волгоград Онлайн».

С проблемой столкнулись жители Центрального, Советского, Дзержинского и Ворошиловского районов. По словам волгоградцев, в воздухе пахнет жженым пластиком, причем настолько сильно, что это вызывает тошноту. Помимо этого, улицы окутал смог. «Хотелось бы узнать, откуда такая вонь на Красном уже не первый день. Все окна плотно закрыты, а вонь просачивается, и горизонт в дымке. Я живу на 39-й Гвардейской, и, если смотреть в сторону Волги, стоит дымка, ничего не видно. Проснулась от этой вони. Запах противный», — посетовала местная жительница.

На данный момент причина и источник едкого запаха в городе устанавливаются — специалисты взяли пробы воздуха. По предварительным данным, зловоние заносится в регион из соседней Астраханской области.

Ранее сообщалось, что Владивосток заволокло дымом из-за возгорания на мебельном складе.