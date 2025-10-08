Экономика
16:56, 8 октября 2025Экономика

Жители российского города пожаловались на тошнотворный запах

Жители Волгограда пожаловались на запах жженого пластика и смог
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Sergey Gordienko / Shutterstock / Fotodom

Жители ряда районов Волгограда пожаловались на жуткий запах в воздухе, мешающий дышать. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Волгоград Онлайн».

С проблемой столкнулись жители Центрального, Советского, Дзержинского и Ворошиловского районов. По словам волгоградцев, в воздухе пахнет жженым пластиком, причем настолько сильно, что это вызывает тошноту. Помимо этого, улицы окутал смог. «Хотелось бы узнать, откуда такая вонь на Красном уже не первый день. Все окна плотно закрыты, а вонь просачивается, и горизонт в дымке. Я живу на 39-й Гвардейской, и, если смотреть в сторону Волги, стоит дымка, ничего не видно. Проснулась от этой вони. Запах противный», — посетовала местная жительница.

На данный момент причина и источник едкого запаха в городе устанавливаются — специалисты взяли пробы воздуха. По предварительным данным, зловоние заносится в регион из соседней Астраханской области.

Ранее сообщалось, что Владивосток заволокло дымом из-за возгорания на мебельном складе.

