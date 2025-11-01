Россиянин на инвалидной коляске засудил караоке-бар за отказ впустить его

В Уфе мужчина на инвалидной коляске засудил не впустивший его караоке-бар

Житель Башкирии на инвалидной коляске засудил караоке-бар, где его отказались впускать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Отмечается, что жителя Уфы не впустили в заведение, руководствуясь тем, что его одежда не соответствовала дресс-коду — горожанин якобы был в спортивном трико.

Россиянин посчитал свои права нарушенными и обратился в суд. На заседании представитель бара настаивал на том, что мужчина был в спортивной одежде и вел себя агрессивно. Однако суд встал на сторону уфимца, взыскав в его пользу 30 тысяч рублей.

