11:17, 1 ноября 2025

Россиянин на инвалидной коляске засудил караоке-бар за отказ впустить его

В Уфе мужчина на инвалидной коляске засудил не впустивший его караоке-бар
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Житель Башкирии на инвалидной коляске засудил караоке-бар, где его отказались впускать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Отмечается, что жителя Уфы не впустили в заведение, руководствуясь тем, что его одежда не соответствовала дресс-коду — горожанин якобы был в спортивном трико.

Россиянин посчитал свои права нарушенными и обратился в суд. На заседании представитель бара настаивал на том, что мужчина был в спортивной одежде и вел себя агрессивно. Однако суд встал на сторону уфимца, взыскав в его пользу 30 тысяч рублей.

Ранее в один из российских баров не пустили участника спецоперации. Отказ мужчине мотивировали тем, что на нем была некая запрещенная в Евросоюзе символике – возможно, речь шла о нашивке с символом Z.

