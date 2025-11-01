Россиянина по фамилии Кадыров оштрафовали на две тысячи рублей за свастику

Россиянина по фамилии Кадыров оштрафовали на две тысячи рублей за свастику. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, в Татарстане суд рассмотрел дело в отношении местного жителя Артура Кадырова. Мужчину обвинили в демонстрации экстремистской символики.

По версии следователей, Кадыров публиковал компрометирующие изображения в соцсетях. На суде он признал вину.

До этого стало известно, что жителя Санкт-Петербурга арестовали на 10 суток за подпись в виде свастики в паспорте.

Мужчина на заседании суда раскаялся и пояснил, что свастика, по его мнению, — славянский символ. Паспорт гражданину вернули.

Еще раньше жительницу Зеленограда оштрафовали за наклейку на автомобиле ее сына.