10:40, 1 ноября 2025

Россиянка подала иск против секс-коуча Лесли

В суд Москвы подан иск об ограничении Лесли в родительских правах
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Коптевский суд Москвы поступило исковое заявление к Александру Кириллову, известному как секс-коуч и блогер Алекс Лесли. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, иск об ограничении блогера в родительских правах подала россиянка Анастасия Степашина. Судебное заседание назначили на 10 ноября. Блогер в настоящее время находится в розыске в рамках расследования уголовного дела о склонении к совершению изнасилования.

Следствие считает, что Лесли, позиционировавший себя как пикап-гуру, подталкивал учеников к насильственным действиям сексуального характера в отношении девушек на улицах Москвы. По решению Тверского суда столицы блогер был заочно арестован.

