12:49, 1 ноября 2025

Россиянка пришла в суд с трехголовой секс-игрушкой

В Уфе на заседание по разводу женщина принесла трехголовый фаллоимитатор
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Уфе 37-летняя местная жительница принесла трехглавый фаллоимитатор на заседание по разводу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, секс-игрушка в виде черного трезубца была найдена у фигурантки во время досмотра на входе в здание. Она отдала вибратор и прошла внутрь. Там к ней прикрепили пристава. После окончания слушания фаллоимитатор ей вернули.

Ранее сообщалось, что любой владелец умных секс-игрушек может легко подвергнуться попытке взлома, заявила специалистка по кибербезопасности Эмили Конвей.

