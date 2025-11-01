Россиянка пришла в суд с трехголовой секс-игрушкой

В Уфе на заседание по разводу женщина принесла трехголовый фаллоимитатор

В Уфе 37-летняя местная жительница принесла трехглавый фаллоимитатор на заседание по разводу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, секс-игрушка в виде черного трезубца была найдена у фигурантки во время досмотра на входе в здание. Она отдала вибратор и прошла внутрь. Там к ней прикрепили пристава. После окончания слушания фаллоимитатор ей вернули.

