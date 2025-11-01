Россиянка родила 12-го ребенка и поделилась впечатлениями

Жительница Челябинска Екатерина Виницкая родила 12-го ребенка и поделилась впечатлениями. Материал публикует местный портал «Хорошие новости».

Россиянка родила мальчика, которого назвали Александром. Вес новорожденного, который появился на свет в роддоме Городской клинической больницы № 6, составил 2780 граммов.

«В первые минуты после родов мама сказала: "Каждый раз как в первый!" Желаем мальчугану богатырского здоровья, а дружной семье — гармонии и счастья! И, конечно, ждем вас снова!» — рассказали врачи учреждения.

