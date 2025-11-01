Львова-Белова: Бабушке из России удалось вернуть с Филиппин трех внуков

Россиянке удалось вернуть с Филиппин трех внуков, которые остались без попечения родителей. Об этом рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает ТАСС.

По словам омбудсмена, дети в возрасте 12, 9 и 5 лет остались без попечения родителей на Филиппинах. Опекуном была назначена их бабушка, но пока она не могла забрать детей, тех временно разместили в учреждении на острове Себу.

«Помогли женщине приобрести билеты, чтобы вылететь за внуками. На всех этапах, в том числе при непростых перелетах с длительными пересадками, сотрудники моего аппарата оставались с ней на связи и координировали процесс возвращения детей в Россию», — рассказала подробности о возвращении детей Львова-Белова.

По ее словам, при содействии посольства России на Филиппинах были оформлены необходимые документы, проведены согласования с местными властями. Сопровождать семью при пересадке и смене аэропорта согласились представители посольства России в Таиланде. Сейчас дети находятся с бабушкой в Санкт-Петербурге, уточнила омбудсмен.

Ранее сообщалось о россиянке, которая с сыном вернулась в Россию с Украины при поддержке Катара. В 2020 году женщина с ребенком выехала к родственникам, но впоследствии самостоятельно выбраться из страны они не смогли.