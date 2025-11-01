Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:09, 1 ноября 2025Путешествия

Российская авиакомпания разрешила бортпроводницам носить кроссовки на борту

ТАСС: S7 с 1 ноября переходит на новую униформу бортпроводников
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российская авиакомпания S7 разрешила бортпроводницам носить кроссовки на борту. Об этом в пресс-службе авиаперевозчика сообщили ТАСС.

«С 1 ноября 2025 года бортпроводники S7 Airlines официально переходят на новую униформу», — рассказали в компании. Сообщалось, что последний раз дресс-код для сотрудников меняли в 2013 году. В этот раз для бортпроводников решили создать капсулу. Всего подготовили 17 женских образов и 13 мужских.

Материалы по теме:
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот: за что пассажиров могут выгнать из самолета?
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот:за что пассажиров могут выгнать из самолета?
6 октября 2023
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ» Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ»Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
19 августа 2024

«Кроме того, теперь у бортпроводников появилась возможность быть в небе не только в туфлях, но и в стильных кроссовках. Из формы также исключили банты и головные уборы ради функциональности», — добавили в S7.

В сентябре S7 Airlines представила новую форму для членов экипажа, которая вызвала споры в сети. Некоторые пользователи пришли в восторг от современной коллекции, а другие ее не оценили. Например, один из пользователей назвал новый дресс-код «жуткой формой из фильма-антиутопии».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    45-летняя певица Слава разорвала бумажное платье прямо на сцене

    Россиян предупредили об опасности самостоятельной установки пломб

    Белый дом принял жесткое решение в отношении журналистов

    ЦБ рекомендовал банкам активнее следить за идентификацией клиентов

    Россиянин изнасиловал и ограбил несовершеннолетнюю девочку возле дома

    Глава Белгородской области поручил «поднять всю самооборону» из-за побега военнослужащего

    С россиян собрали сотни миллионов рублей мелочью

    Продюсера фестиваля «Некрокомиккон» выдворят из России

    Пушилин раскрыл подробности о боях у Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости