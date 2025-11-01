Российская авиакомпания разрешила бортпроводницам носить кроссовки на борту

ТАСС: S7 с 1 ноября переходит на новую униформу бортпроводников

Российская авиакомпания S7 разрешила бортпроводницам носить кроссовки на борту. Об этом в пресс-службе авиаперевозчика сообщили ТАСС.

«С 1 ноября 2025 года бортпроводники S7 Airlines официально переходят на новую униформу», — рассказали в компании. Сообщалось, что последний раз дресс-код для сотрудников меняли в 2013 году. В этот раз для бортпроводников решили создать капсулу. Всего подготовили 17 женских образов и 13 мужских.

«Кроме того, теперь у бортпроводников появилась возможность быть в небе не только в туфлях, но и в стильных кроссовках. Из формы также исключили банты и головные уборы ради функциональности», — добавили в S7.

В сентябре S7 Airlines представила новую форму для членов экипажа, которая вызвала споры в сети. Некоторые пользователи пришли в восторг от современной коллекции, а другие ее не оценили. Например, один из пользователей назвал новый дресс-код «жуткой формой из фильма-антиутопии».