Российские «Панцири-С» сбили мелкие БПЛА

МО РФ: ЗРПК «Панцирь-С» могут сбивать БПЛА размером 30 на 30 сантиметров
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» могут выявлять и сбивать мелкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) — размером 30 на 30 сантиметров. Об этом со ссылкой на Минобороны России (МО РФ) сообщает ТАСС.

По данным военного ведомства, успешный перехват малогабаритных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции продемонстрировали, в частности, расчеты ЗРПК новороссийских десантников. «Такие, например, как беспилотники размером 30 на 30 сантиметров, которые ВСУ часто используют для разведки местности и в качестве дронов-камикадзе», — сказали в министерстве.

По словам десантников-зенитчиков, результативность их боевой работы с ЗРПК составляет 100 процентов.

В сентябре госкорпорация «Ростех» сообщила, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Вооруженным силам России партию новейших зенитных ракетных комплексов «Панцирь-СМД» и партию боевых машин зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

В том же месяце госкорпорация заметила, что ЗРПК семейства «Панцирь» имеют одну из самых широких номенклатур целей, которые были успешно перехвачены в боевых условиях.

