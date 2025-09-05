Наука и техника
«Ростех» перечислил сбиваемые «Панцирями» цели

«Ростех»: ЗРПК «Панцирь» сбивают в зоне СВО снаряды, бомбы, ракеты и дроны
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) семейства «Панцирь» имеют одну из самых широких номенклатур целей, которые были успешно перехвачены в боевых условиях. Типы сбиваемых объектов перечислила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«В нее (в номенклатуру целей — прим. «Ленты ру») входят всевозможные мини-дроны, средние и крупные беспилотники, штурмовики и вертолеты, снаряды РСЗО и артиллерийские снаряды, управляемые авиабомбы, противорадиолокационные ракеты, крылатые и баллистические ракеты. В итоге "Панцири" в небе над зоной СВО не перехватывали разве что пули», — говорится в сообщении.

В госкорпорации добавили, что при необходимости «Панцири» могут поражать пушками наземные цели. ЗРПК способны применять три вида ракет — мини-боеприпасы, стандартные и повышенной дальности. Отмечается, что комплексы прошли несколько этапов модернизации по опыту боевого применения.

В сентябре в «Ростехе» рассказали, что корабельный комплекс «Панцирь-МЕ» не имеет «слепых зон». Зенитная система получила радиолокационно-оптическую систему управления, которая состоит из нескольких радаров.

