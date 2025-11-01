Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:09, 1 ноября 2025Бывший СССР

Российские военкоры заявили о панике у бойцов ВСУ в Красноармейске

Российские военкоры сообщили о панике у бойцов ВСУ в Красноармейске
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

У бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) наблюдается паника. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что украинские военные жалуются на постоянные обстрелы со стороны армии РФ. Отмечалось, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил России прилетают на позиции ВСУ каждые несколько минут.

«Российские FPV-дроны один за другим наносят удары по врагу, пытающемуся спрятаться в застройке», — говорится в публикации.

Ранее военкор Юрий Котенок назвал сроки взятия Красноармейска. По его словам, город может перейти под контроль российских войск в ноябре 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    Россиянам раскрыли действия после взлома аккаунта в Telegram и WhatsApp

    Японец приехал в зону СВО, присоединился к Российской армии и принял православие

    Российские военкоры заявили о панике у бойцов ВСУ в Красноармейске

    Россия стала крупнейшим экспортером одного продукта питания

    Наследники Джексона тайно выплатили миллионы его предполагаемым жертвам

    Жена Романа Попова заявила о принятии актером смерти

    Бурунов выразил соболезнования на прощании с Романом Поповым

    Валя Карнавал раскрыла причину смены имиджа

    Экстремисты из ячейки «Центр-Камаз» попали в руки российских полицейских

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости