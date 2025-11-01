Российские военкоры заявили о панике у бойцов ВСУ в Красноармейске

У бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) наблюдается паника. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что украинские военные жалуются на постоянные обстрелы со стороны армии РФ. Отмечалось, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил России прилетают на позиции ВСУ каждые несколько минут.

«Российские FPV-дроны один за другим наносят удары по врагу, пытающемуся спрятаться в застройке», — говорится в публикации.

Ранее военкор Юрий Котенок назвал сроки взятия Красноармейска. По его словам, город может перейти под контроль российских войск в ноябре 2025 года.