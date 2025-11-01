Военкор назвал сроки взятия Красноармейска

Военкор Котенок: Российские войска могут взять Красноармейск в ноябре

Российские войска могут взять Красноармейск (украинское название — Покровск) и прилегающую агломерацию в ноябре 2025 года. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Судя по динамике, в ноябре 2025 года агломерация вернется в состав РФ», — написал он.

При этом военкор отметил, что в Красноармейске сохраняется туман войны (отсутствие достоверной информации о текущей обстановке на поле боя) без устойчивой связи. Он подчеркнул, что в городе продолжаются ожесточенные схватки малых групп военных, сопровождающиеся большими потерями.

Котенок также раскрыл цель поездки к Красноармейску главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. По его словам, он отвечает за контрнаступление украинских войск на данном участке фронта.