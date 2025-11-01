Бывший СССР
Цель поездки главы ГУР МО Украины в Красноармейск раскрыли

Котенок: Контрнаступлением ВСУ у Красноармейска руководит Глава ГУР Буданов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) руководит контрнаступлением Вооруженных сил страны (ВСУ) у Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«На него (Буданова — прим. «Ленты.ру») возложена миссия "контрнаступа" ВСУ на Покровском направлении с задачей деблокировать разрозненные остатки гарнизона в городе, остановить продвижение русских штурмовых групп и не допустить окончательного окружения ВСУ в агломерации», — написал он, ссылаясь на украинские ресурсы.

Военкор также назвал разовой PR-акцией высадку десанта спецназа ГУР у промзоны в Красноармейске. Он отметил, что данный ход не принес результата, и подкрепления были уничтожены ударами малой авиации российских войск.

Ранее стало известно, что Буданов был замечен на пути в окруженный российскими войсками Красноармейск. Это произошло после того, как российские войска уничтожили вблизи города группу десанта спецназа ГУР МО Украины.

