Глава ГУР прибыл к Красноармейску после уничтожения украинского спецназа

Майор ВСУ Ткачук: Глава ГУР Буданов был замечен на пути в Красноармейск
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был замечен на пути в окруженный российскими войсками Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом сообщает майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Ткачук в Telegram-канале.

«Буданов со своим спецназом был замечен на пути в Покровск», — написал он.

Майор ВСУ отметил, что такое решение Буданова якобы может быть предвестником «особых мер».

Ранее операция ГУР по высадке спецназа в Красноармейске провалилась. Российские военные ликвидировали часть бойцов ВСУ. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что уничтоженная часть группы должна была деблокировать украинские подразделения в ряде районов города.

