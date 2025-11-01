Бывший СССР
Российские войска начали штурм центра ключевого города Харьковской области

ВС России начали штурм Купянска
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий начали штурм Купянска, ключевого для обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

«В настоящее время штурмовые группы действуют в центральной части Купянска. Перед этим были освобождены Московка и Соболевка, что позволило осложнить логистику (ВСУ — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в публикации.

Отмечается, что северо-западная часть города практически полностью взята под контроль российских войск.

Ранее в Купянске был уничтожен замкомандира 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

