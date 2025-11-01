Бывший СССР
Российские войска продвинулись в Харьковской области

ВС России наступают на левом берегу реки Волчья в Волчанске
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись на левом берегу реки Волчья в Волчанске Харьковской области. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики заняли ряд зданий на левом берегу реки Волчья в Волчанске», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российским войскам удается отбивать контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), параллельно продвигаясь западнее населенного пункта Синельниково.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские войска также наступают в нескольких населенных пунктах на купянском направлении. По его словам, у ВСУ появились проблемы со снабжением на левом берегу реки Оскол.

