Военкор рассказал о наступлении российских войск под Купянском

Военкор Котенок: ВС России наступают под Купянском с нескольких направлений

Вооруженные силы (ВС) России атакуют на купянском направлении в нескольких населенных пунктах. Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились проблемы со снабжением на левом берегу реки Оскол. Он добавил, что российские подразделения также окружили ВСУ в районе Куриловки. Военкор также сообщил, что армия России проломила оборону противника северо-восточнее Петропавловки.

Котенок добавил, что севернее Купянска ВСУ пытаются контратаковать в направлении Голубовки и со стороны Нечволодовки в направлении Московки.

Ранее стало известно об окружении ВСУ в Купянске. Отмечается, что ВС России успешно отбивают все попытки украинских войск контратаковать.