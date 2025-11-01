Из жизни
10:31, 1 ноября 2025Из жизни

Рыболовы поймали тунца рекордных размеров и тут же продали за 210 тысяч рублей

В Великобритании поймали самого крупного тунца за весь год
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Dolores M. Harvey / Shutterstock / Fotodom

У побережья британского графства Девон рыболовы поймали атлантического тунца весом 210 килограммов. Об этом сообщает сайт Radio Exe.

Огромная рыба попалась на обыкновенную удочку с леской. Лов велся с борта рыболовного чартера Pecheo Grande из Плимута.

По данным Radio Exe, тунец имел рекордные размеры — это самая крупная рыба этого вида, пойманная в Великобритании за весь 2025 год. Улов тут же продали с аукциона за две тысячи фунтов стерлингов (210 тысяч рублей).

В природоохранной организации Devon Wildlife Trust удачу рыбаков связали с жестким контролем за промыслом и квотами, введенными в начале 2000-х, а также с ростом численности скумбрии и сельди, из-за которых тунец возвращается в регион.

Ранее сообщалось, что в американском штате Род-Айленд капитан Брэндон Хагопян поймал атлантического тунца весом около 360 килограммов. Мужчина сражался с огромной рыбой около четырех часов.

