17:27, 1 ноября 2025

Вэнс ответил на критику после его слов о жене

Виктория Кондратьева
Фото: Jonathan Ernst / Pool / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил на обвинения в неуважении к вере своей жены Уши Вэнс после того, как он выразил желание обратить ее в христианство. Свое заявление он опубликовал в соцсети Х.

«Она не христианка и не планирует переходить в христианство, но, как и многие люди в межконфессиональном браке или любых межконфессиональных отношениях, я надеюсь, что однажды она сможет увидеть вещи такими же, как я. Несмотря ни на что, я буду продолжать любить и поддерживать ее, говорить с ней о вере, жизни и обо всем остальном, потому что она моя жена», — написал Вэнс.

Таким образом он ответил на удаленный комментарий, в котором пользователь обвинил вице-президента в неуважении к религии супруги, имеющей индийские корни и выросшей в индуистской семье. Вэнс назвал комментарий «антихристианским фанатизмом» и заявил, что для христиан совершенно нормально делиться своими верованиями с другими людьми. Политик отметил, что именно супруга вдохновила его вернуться к вере.

Ранее слова Вэнса о желании обратить жену в христианство вызвали скандал в США. Критику высказали представители индийской диаспоры разных политических взглядов.

