В Бразилии семейство капибар устроило автомобильную пробку и попало на видео

«Самую милую» автомобильную пробку устроило семейство капибар, переходящих дорогу в Бразилии. Кадры, снятые одним из водителей, публикует Shot в Telegram-канале.

На видео можно заметить остановившиеся автомобили и животных, неторопливо переходящих улицу. Как уточняется в публикации, ролик стал вирусным и набрал несколько миллионов просмотров в сети.

Ранее россиянин встретился с лосем и назвал его капибарой. Мужчина отправился отдыхать на Голубое озеро в Бердске. Пока он стоял на берегу, в воду с другой стороны прыгнул лось. Бердчанин по какой-то причине перепутал лося с экзотической капибарой и решил снять зверя на видео. «Это капибара ваша или что это? Какая красивая!» — сказал он, обращаясь к другому отдыхающему за кадром.