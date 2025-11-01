Сенатор тайно сняла секс подчиненной с женатым мужчиной и попала под суд

В США 35-летняя сенатор тайно сняла подчиненную с любовником и шантажировала их

В США член Сената штата Мэриленд попала под суд за тайные съемки подчиненной в постели с женатым мужчиной и шантаж. Об этом пишет People.

Обвинения предъявили 35-летней Далье Аттар, которая стала сенатором в этом году. Ранее женщина заседала в Палате делегатов штата Мэриленд. По версии следствия, в 2022 году она, ее брат Джозеф и сотрудник полиции Балтимора Калман Финкельштейн установили слежку за пострадавшей, имя которой не называется. Известно, что женщина, которая ранее была советницей Дальи, регулярно встречалась с женатым любовником в доме родственника Финкельштейна.

В датчики дыма, расположенные на потолке помещения, подозреваемые встроили скрытые камеры и сняли несколько часов видео, на которых пострадавшая занималась сексом с любовником. После этого Джозеф начал шантажировать мужчину, и потребовал, чтобы он убедил бывшую помощницу Дальи не выступать против ее переизбрания в палату делегатов. «Итак, все, что ты должен сделать, это подойти к (Пострадавшей 1) и сказать ей: "Слушай, оставь Далью в покое. Ни с кем ее не обсуждай. Не вмешивайся в эти выборы"», — сказано в одном из сообщений от брата сенатора.

24 октября женщине и ее подельникам предъявили официальные обвинения. Далья Аттар отказалась признать себя виновной. В официальном письме в редакцию People она заявила, что занималась политикой исключительно, чтобы помочь людям. Она также сказала, что у стороны обвинений нет никаких весомых доказательств. «Я с нетерпением жду возможности рассказать свою версию этой истории и верю, что справедливость восторжествует», — написала сенатор.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывший политик 14 лет подглядывал с помощью скрытых камер за квартиросъемщицами. Он установил шпионские устройства в ванных и спальнях квартир, которые сдавал пострадавшим.