Создатель популярных видеоигр уволил пытавшихся создать профсоюз сотрудников

Создатель видеоигр, компания Rockstar Games, уволила более 30 сотрудников, пытавшихся создать профсоюз. Об этом сообщает The Verge.
По данным Независимого профсоюза Великобритании (IWGB), известная по таким играм, как Grand Theft Auto (GTA) и Red dead redemption студия уволила персонал из офисов в Великобритании и Канаде.
Увольнения прошли 30 октября — их называют «самым вопиющим актом подавления профсоюзного движения в истории игровой индустрии». В IWGB намерены добиваться восстановления сотрудников через суд и выплаты им компенсаций. В Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, объясняют увольнения грубым нарушением трудовой дисциплины.
