Amazon запланировал крупнейшее сокращение сотрудников

Reuters: Amazon планирует уволить до 30 тыс. сотрудников

Онлайн-ретейлер Amazon планирует уволить до 30 тысяч сотрудников. О крупнейшем за три года сокращении работников сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что это сокращение станет крупнейшим с 2022 года, когда были уволены 27 тысяч сотрудников. При этом всего в Amazon числится 1,55 миллиона человек. Официальный представитель компании отказался от комментариев.

«Этот последний шаг свидетельствует о том, что Amazon, вероятно, осознает достаточный рост производительности труда благодаря ИИ в корпоративных командах, чтобы позволить себе существенное сокращение штата», — прокомментировал аналитик Скай Канавес.

