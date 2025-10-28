Экономика
08:26, 28 октября 2025Экономика

Amazon запланировал крупнейшее сокращение сотрудников

Reuters: Amazon планирует уволить до 30 тыс. сотрудников
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Онлайн-ретейлер Amazon планирует уволить до 30 тысяч сотрудников. О крупнейшем за три года сокращении работников сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что это сокращение станет крупнейшим с 2022 года, когда были уволены 27 тысяч сотрудников. При этом всего в Amazon числится 1,55 миллиона человек. Официальный представитель компании отказался от комментариев.

«Этот последний шаг свидетельствует о том, что Amazon, вероятно, осознает достаточный рост производительности труда благодаря ИИ в корпоративных командах, чтобы позволить себе существенное сокращение штата», — прокомментировал аналитик Скай Канавес.

Ранее эксперт в области управления организациями Максим Недякин в беседе с «Лентой.ру» назвал профессии, которые исчезнут в первую очередь, а также те, которые искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить.

