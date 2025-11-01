Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:59, 1 ноября 2025Бывший СССР

Стало известно последствие российских ударов ФАБ по Днепропетровской области

ВСУ не успевают оказывать помощь раненым из-за ударов ФАБ по селу Отрадное
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успевают оказывать помощь раненым из-за ударов фугасными авиабомбами (ФАБ) по селу Отрадное в Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Они [ВСУ] несут большие потери под интенсивными ударами ФАБ, не успевают даже раненым помогать, перебрасывают людей с позиции на позицию и опять несут потери», — сообщил источник агентства.

Уточняется, что речь идет о 425-м полке ВСУ. Эвакуации раненых из населенного пункта нет.

Ранее стало известно, что российские войска ударили ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Константиновке. Также пункт временной дислокации бойцов ВСУ уничтожен в районе Северска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о боях с ВСУ близ российской границы

    Топ-менеджерам российского банка вменили ущерб в семь миллиардов рублей

    Тревел-блогер описал поездку во Вьетнам зимой словами «это мрачняк»

    «Калашников» модернизирует пистолеты Лебедева

    Россиянка созналась в финансировании террористов «Азова»

    В зоне СВО нашли Терминатора и Хищника из Латинской Америки

    Стало известно о разрушении тектонической плиты в Тихом океане

    Стало известно последствие российских ударов ФАБ по Днепропетровской области

    ОАК передала Минобороны России новую партию Су-35С

    У банков стало больше причин возвращать украденные мошенниками деньги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости