ВСУ не успевают оказывать помощь раненым из-за ударов ФАБ по селу Отрадное

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успевают оказывать помощь раненым из-за ударов фугасными авиабомбами (ФАБ) по селу Отрадное в Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Они [ВСУ] несут большие потери под интенсивными ударами ФАБ, не успевают даже раненым помогать, перебрасывают людей с позиции на позицию и опять несут потери», — сообщил источник агентства.

Уточняется, что речь идет о 425-м полке ВСУ. Эвакуации раненых из населенного пункта нет.

Ранее стало известно, что российские войска ударили ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Константиновке. Также пункт временной дислокации бойцов ВСУ уничтожен в районе Северска.