Российские войска ударили ФАБ-3000 по позициям ВСУ

ВС России ударили ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Константиновке
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар фугасными авиабомбами (ФАБ-3000) по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

«Поражение пункта временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ФАБ-3000», — сказано в публикации.

Позиции бригады располагалась в Константиновке в Донецкой народной республики. Также пункт временной дислокации бойцов ВСУ уничтожен в районе Северска.

Ранее ВС России ударили по позициям ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск). Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видео. ВС России регулярно ликвидирует пункты временной дислокации украинских войск по всему участку фронта.

