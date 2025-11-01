Суд определился с отрезавшим голову матери в российском парке мужчиной

В Екатеринбурге до 30 декабря арестован мужчина, обезглавивший мать в парке

В Екатеринбурге Ленинский районный суд арестовал отрезавшего голову матери в парке мужчину. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Фигурант — Кувончбек Темирганиев. Он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Его заключили под стражу до 30 декабря.

Ранее сообщалось, что обвиняемый — сын потерпевшей. Он был уверен, что его не найдут полицейские, потому что он отрезал матери голову и спрятал ее одежду.

Голая женщина без головы была найдена в Екатеринбурге 30 октября.