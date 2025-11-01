Российский военный скрытно заминировал и взорвал пулеметный расчет ВСУ в зоне СВО

Российский боец скрытно заминировал и взорвал пулеметный расчет ВСУ в зоне СВО

Российский военный Александр Сизов скрытно подобрался к замаскированному пулеметному расчету Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего успешно заминировал и взорвал его вместе с несколькими украинскими солдатами. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Как указали в ведомстве, ефрейтор незаметно пробрался к цели. «Успешно заминировав пулеметную ячейку, он быстро вернулся на исходную точку и занял позицию», — отметили в министерстве.

После доклада командованию о проведении минирования раздался громкий взрыв, в результате которого были уничтожены пулеметный расчет и несколько бойцов ВСУ.

Ранее российский военный в одиночку уничтожил минометный расчет ВСУ.