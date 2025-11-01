Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:02, 1 ноября 2025Путешествия

Тревел-блогер описал поездку во Вьетнам зимой словами «это мрачняк»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Khanh Vu / Reuters

Российский путешественник Алексей Кутовой съездил во Вьетнам и рассказал, в каких городах этой страны не стоит отдыхать зимой. Наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, город Нячанг лучше посещать со второй половины января, так как с начала осени там идут непрерывные дожди. А в муниципалитет Дананг не рекомендуется приезжать до марта. «Просто запомните, что в Дананг осенью и зимой — ни ногой, а в Нячанг — только с января. Это мрачняк», — такими словами описал курорты тревел-блогер.

Материалы по теме:
Куда поехать в марте 2026 года? Отдых в России, за границей, в горах и на море
Куда поехать в марте 2026 года?Отдых в России, за границей, в горах и на море
31 октября 2025
Куда поехать в ноябре 2025 года: 15 лучших направлений в России и за границей
Куда поехать в ноябре 2025 года:15 лучших направлений в России и за границей
26 сентября 2025

Он подчеркнул, что хорошая погода в межсезонье сохраняется в Муйне, Вунгтау и на Фукуоке. «Я рекомендую Вунгтау, если вы хотите совместить море и город. От Вунгтау до Хошимина ехать всего пару часов, если вам захотелось цивилизиции», — предложил россиянин.

Ранее этот блогер отдохнул на Гоа и описал курорт фразой «брезгливым не стоит лететь». Автор подчеркнул, что проблема антисанитарии в Индии, в том числе касается и этого штата.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали о попавших в окружение офицерах НАТО

    Рыболовы поймали тунца рекордных размеров и тут же продали за 210 тысяч рублей

    Маркетплейсы отреагировали на претензии Набиуллиной к скидкам на площадках

    Дуров снялся полуобнаженным в костюме гладиатора

    Россиянам захотели запретить вписывать детей в старые загранпаспорта

    Российский школьник попался при поджоге полицейских машин

    В России из цыганского поселка увезли в военкомат десятки человек

    Известный российский винодел заразился бешенством во время сна

    Каллас выступила с обвинением в адрес Китая

    Ироничная записка российских военных для дрона ВСУ попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости