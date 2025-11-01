Экономика
08:55, 1 ноября 2025Экономика

У банков стало больше причин возвращать украденные мошенниками деньги

НСПК: Банк, вернувший украденное мошенниками, получит денежное вознаграждение
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

У российских банков появилась возможность получить денежное поощрение за возврат средств, которые были украдены у гражданина мошенниками. Такой механизм в рамках сервиса «Добрая воля» с 1 ноября внедрила Национальная система платежных карт (НСПК). Об этом сообщили «Ведомости».

Речь идет о том, что вернувшей деньги кредитной организации будет полагаться пять процентов от суммы транзакции. Однако за одну операцию получить можно будет не больше пяти тысяч рублей. Выплаты будет делать банк-отправитель, которому возвращены средства. Отмечается, что дополнительные комиссии в пользу НСПК в таком случае взимать не будут.

По информации НСПК с момента запуска в конце позапрошлого года сервиса «Добрая воля» банки уже возвратили россиянам больше 145 украденных миллионов рублей.

Ранее специалисты по безопасности напомнили россиянам, что каждая опубликованная деталь помогает злоумышленникам создавать правдоподобные сценарии для атак. Поэтому, если человек не хочет стать их жертвой, ему стоит озаботиться цифровой гигиеной. Речь идет об ограничении доступа к личной информации в настройках приватности. Кроме того, не стоит публиковать конфиденциальные данные в открытом доступе.

