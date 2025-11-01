Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:30, 1 ноября 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали способы защиты от мошенников

Аналитики Роскачества: Можно использовать кодовые фразы для борьбы с мошенниками
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сегодня для защиты от мошенников недостаточно традиционных мер безопасности становится недостаточно, рассказали «Ленте.ру» в Центре цифровой экспертизы Роскачества. Эксперты назвали несколько актуальных способов противодействия злоумышленникам.

«Сделайте физическую паузу и отложите телефон. Даже нескольких секунд достаточно, чтобы пережить первую эмоциональную волну, — рекомендовали аналитики. — Задайте себе контрольные вопросы. Например, "Почему этот человек давит на меня? Что он получит, если я потороплюсь?" Подобных вопросов должно быть как можно больше, а код из СМС должен быть стоп-фактором финальной перепроверки».

Также эксперты рекомендовали переключить канал связи: если звонят из «банка», стоит положить трубку и перезвонить по официальному номеру с сайта, если «родственники» — перезвонить им напрямую по знакомому номеру. Другой способ отличить знакомого от мошенника, предложенный аналитиками, — использовать кодовые фразы, которые будут известны только узкому кругу.

«Осознанное использование цифровых сервисов — барьер от мошенников. Каждая опубликованная деталь помогает злоумышленникам создавать правдоподобные сценарии для таргетированных атак. Проведите цифровую гигиену: ограничьте доступ к личной информации в настройках приватности, не делитесь конфиденциальными данными в открытом доступе», — предложили эксперты.

Они также призвали активировать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно, и регулярно проверять, какие приложения и сервисы имеют доступ к аккаунтам.

Материалы по теме:
«Мы научились защищать наших клиентов» Зампред правления Сбербанка — о кибермошенничестве и киберграмотности
«Мы научились защищать наших клиентов»Зампред правления Сбербанка — о кибермошенничестве и киберграмотности
7 сентября 2021
Забудь его, забудь. Apple, Google и Microsoft хотят отказаться от паролей. Что заменит их в будущем?
Забудь его, забудь.Apple, Google и Microsoft хотят отказаться от паролей. Что заменит их в будущем?
26 июня 2022

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать российских школьников на сайтах знакомств. Как сообщили в МВД, аферисты через ресурсы выманивают у детей геолокацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Венесуэлы попросил у Путина ракеты и самолеты из-за угрозы США. Американские корабли уже подошли на расстояние удара

    Песков оценил новые российские ракеты

    Россиянам назвали способы защиты от мошенников

    Тревел-блогер описал пляж Черногории словами «как Адлер — мало места и много людей»

    В Минобороны рассказали о взятии под контроль Красногорского

    ВСУ увеличили силы в Красноармейске за счет психически нездоровых солдат

    Подсчитано число освобожденных населенных пунктов с начала года

    Мужчина спас кошку от душившего ее питона и извинился перед ним

    Найдена неожиданная связь между сексом и ростом доходов

    Раскрыта политическая проблема Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости