Россиянам назвали способы защиты от мошенников

Аналитики Роскачества: Можно использовать кодовые фразы для борьбы с мошенниками

Сегодня для защиты от мошенников недостаточно традиционных мер безопасности становится недостаточно, рассказали «Ленте.ру» в Центре цифровой экспертизы Роскачества. Эксперты назвали несколько актуальных способов противодействия злоумышленникам.

«Сделайте физическую паузу и отложите телефон. Даже нескольких секунд достаточно, чтобы пережить первую эмоциональную волну, — рекомендовали аналитики. — Задайте себе контрольные вопросы. Например, "Почему этот человек давит на меня? Что он получит, если я потороплюсь?" Подобных вопросов должно быть как можно больше, а код из СМС должен быть стоп-фактором финальной перепроверки».

Также эксперты рекомендовали переключить канал связи: если звонят из «банка», стоит положить трубку и перезвонить по официальному номеру с сайта, если «родственники» — перезвонить им напрямую по знакомому номеру. Другой способ отличить знакомого от мошенника, предложенный аналитиками, — использовать кодовые фразы, которые будут известны только узкому кругу.

«Осознанное использование цифровых сервисов — барьер от мошенников. Каждая опубликованная деталь помогает злоумышленникам создавать правдоподобные сценарии для таргетированных атак. Проведите цифровую гигиену: ограничьте доступ к личной информации в настройках приватности, не делитесь конфиденциальными данными в открытом доступе», — предложили эксперты.

Они также призвали активировать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно, и регулярно проверять, какие приложения и сервисы имеют доступ к аккаунтам.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать российских школьников на сайтах знакомств. Как сообщили в МВД, аферисты через ресурсы выманивают у детей геолокацию.