Увеличение денежной массы в экономике России опровергли

ЦБ: Из-за появления цифрового рубля денежная масса в экономике РФ не увеличится

Денежная масса в экономике России не увеличится из-за появления цифрового рубля. Такое развитие событий опроверг Центральный Банк России (ЦБ), сообщает ТАСС.

Переход в цифровую форму денег не означает увеличения количества денег в экономике.

Пока наличные рубли находятся в банкоматах, кассах и хранилищах коммерческих банков или в Банке России, они не участвуют в обслуживании операций клиентов, никак не используются и не учитываются в составе денежной массы. В то же время когда клиент получает деньги в банке, уменьшается и сумма на счете. В случае с цифровыми рублями сперва сумма с цифрового кошелька перейдет на банковский счет, а потом — в наличные. Общее количество денег при этом не изменится, добавили в регуляторе.

Как заявил ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов, цифровой рубль позволит отслеживать прохождение всех цепочек финансирования расходов. В качестве эксперимента он будет использоваться в этом году для обеспечения бюджетных трат и уже начал работать. По его словам, использование указанной формы нацвалюты даст возможность не зависеть от банковской инфраструктуры, а также отслеживать траты, что особенно важно для бюджетных расходов.